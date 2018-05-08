Харьковчанин с носками на руках украл сейф, узнал его содержимое и заплакал

В Харькове полицейские задержали мужчину, который похитил сейф из сторожки автостоянки, натянув на руки вместо перчаток носки и заплакал, узнав, что его добычей было всего лишь 410 гривен.

Как сообщили в пресс-службе полиции города, около четырех часов утра 7 мая копы обратили внимание на мужчину, который нес сейф по улице. Его остановили, чтобы выяснить, откуда он несет столь необычную ноша. В это же время другой экипаж патрульных получил вызов о краже сейфа с автостоянки, которая находилась неподалеку.





Вор и похищенный им сейф. Фото: Facebook Ляны Теремковой

Как рассказала бывшая патрульная Ляна Теремкова в своем Facebook, что злоумышленник вместо перчаток натянул на руки носки и "плакал, когда узнал, какую сумму денег он стырил". При этом экс-патрульная с юмором добавила, что "полиция сейчас выясняет, почему на голову он натянул балаклаву, а не трусы".

Ранее мы сообщали, что в Броварах группа неизвестных лиц в масках совершила дерзкое разбойное нападение на водителя автомобиля Toyota и открыто похитила у него крупную сумму наличных.

Также мы сообщали, что в Броварах люди в масках в шутку похитили парня и запихнули его в багажник авто в его день рождения.

Ранее мы сообщали, что в Броварах группа неизвестных лиц в масках совершила дерзкое разбойное нападение на водителя автомобиля Toyota и открыто похитила у него крупную сумму наличных.

Также мы сообщали, что в Броварах люди в масках в шутку похитили парня и запихнули его в багажник авто в его День рождения.