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Харьковчанин вербовал девушек для оказания секс-услуг в Китае

26 июля, 04:45

Вербовщика и девушек задержали на вокзале

Харьковчанин вербовал девушек для оказания секс-услуг
Харьковчанин вербовал девушек для оказания секс-услуг. Фото: Нацполиция

Харьковчанин был задержан по подозрению в вербовке девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления Нацполиции.

Полицейские выяснили, что 24-летний мужчина действовал по предварительному сговору с группой лиц, которые еще устанавливаются. Так, он подыскал в Харькове девушек 25 и 27 лет и, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, завербовал заниматься проституцией в Китай.

17 июля ему удалось завербовать девушек на встрече в кафе и договориться о времени и месте их выезда. Затем 24 июля на вокзале "Харьков-Пассажирский" мужчина попытался посадить женщин на поезд "Харьков-Киев", чтобы потом из столицы девушки отправились в КНР самолетом.

Однако на харьковском вокзале вербовщика удалось задержать сотрудникам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативникам СБУ и пограничникам. Открыто уголовное производство за "торговлю людьми", решается вопрос об избрании вербовщику меры пресечения.

Напомним,в Киеве прошла театрализованная акция на Михайловской площади, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над секс-работниками. Также участники акции передали сотрудникам главка приглашение на участие в круглом столе, на котором намерены обсудить проблему насилия в отношении секс-работников и декриминализации их работы. В полиции к акции отнеслись спокойно и приглашение приняли.

Также мы писали, что в центре Одессы задержали 6 проституток возрастом от 19 до 30 лет. В отношении "ночных бабочек" были составлены административные протоколы по ст. 181-1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Тег Китай, Харьков, проституция, торговля людьми

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

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