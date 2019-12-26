Харьковчанка, которую брали в заложницы, написала письмо Зеленскому

/ Фото: president.gov.ua

Женщина из Харькова, которую 24 декабря взяли в заложники прямо посреди улицы, написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В областном управлении Нацполиции напомнили о том, что злоумышленник напал на случайную прохожую, и, угрожая ножом, захватил ее в качестве заложницы.

"Увидев шоковое состояние потерпевшей, начальник уголовного розыска Немышлянского отдела полиции, предложил обменять себя на женщину. Злоумышленник согласился и отпустил ее. При попытке задержания правонарушителя полицейский получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Реклама

В настоящее время капитан полиции находится в реанимационном отделении больницы после проведенной медиками операции.

"Считаю, что такой поступок является примером мужества, человечности и героизма. Выражаю свою благодарность ему, его родителям за надлежащее воспитание сына, его родным за поддержку, другим сотрудникам полиции, которые приняли участие в моем освобождении", - написала в своем письме женщина.

Ранее в полиции Харькова рассказали подробности о захвате заложницы и причинах, толкнувших злоумышленника на преступление.

Было установлено, что 37-летний харьковчанин ранее не был судим, но привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя в общественных местах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама