Харьковчанка пожаловалась на поборы в школах и детсадах

По словам женщины, вымогательство денег у родителей маскируется под благотворительность

Харьковчанка внесла на сайт мэрии города петицию, в которой утверждает, что все благотворительные взносы в школах и детских садах являются попыткой замаскировать вымогательство денег у родителей.

"В школах и детских садиках Харькова на хозяйственные нужды заведений ежемесячно собирают денежные средства с родителей, называя это "благотворительными взносами". Данная практика часто приводит к конфликтам между родителями, родителями и учителями, родителями и администрацией, а иногда в эти конфликты втягивают и детей, занижая им оценки, оказывая моральное давление", – говорится в документе.

Женщина утверждает, что "это нарушает комфортную обстановку внутри заведений и влечет негативные последствия как для уровня образования так и для морального развития детей".

Харьковчанка попросила горсовет обеспечить финансирование хозяйственных потребностей учебных заведений города за счет городского бюджета: "Просим рассчитать реальные потребности учебных заведений в бытовой химии и канцелярских товарах и финансировать такие потребности из городского бюджета".

По ее мнению, также необходимо заключить договора по текущему и аварийному ремонту сетей тепло- и водоснабжения, электропроводки и канализации в школах. Сбор подписей начался вчера, 15 мая. Для дальнейшего продвижения петиция должна набрать 5 000 голосов.

Напомним, в мэрию Харькова подали петицию с требованием о переименовании школы №11 в честь подростка Даниила Дидыка, погибшего во время теракта возле Дворца спорта.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести людей, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.