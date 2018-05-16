Харьковчанка пожаловалась на поборы в школах и детсадах

Сегодня, 12:49

По словам женщины, вымогательство денег у родителей маскируется под благотворительность

Фото: С. Николаев, &quot;Сегодня&quot;
Фото: С. Николаев, "Сегодня"

Харьковчанка внесла на сайт мэрии города петицию, в которой утверждает, что все благотворительные взносы в школах и детских садах являются попыткой замаскировать вымогательство денег у родителей.

"В школах и детских садиках Харькова на хозяйственные нужды заведений ежемесячно собирают денежные средства с родителей, называя это "благотворительными взносами". Данная практика часто приводит к конфликтам между родителями, родителями и учителями, родителями и администрацией, а иногда в эти конфликты втягивают и детей, занижая им оценки, оказывая моральное давление", – говорится в документе.

Женщина утверждает, что "это нарушает комфортную обстановку внутри заведений и влечет негативные последствия как для уровня образования так и для морального развития детей".

Харьковчанка попросила горсовет обеспечить финансирование хозяйственных потребностей учебных заведений города за счет городского бюджета: "Просим рассчитать реальные потребности учебных заведений в бытовой химии и канцелярских товарах и финансировать такие потребности из городского бюджета".

По ее мнению, также необходимо заключить договора по текущему и аварийному ремонту сетей тепло- и водоснабжения, электропроводки и канализации в школах. Сбор подписей начался вчера, 15 мая. Для дальнейшего продвижения петиция должна набрать 5 000 голосов.

Напомним, в мэрию Харькова подали петицию с требованием о переименовании школы №11 в честь подростка Даниила Дидыка, погибшего во время теракта возле Дворца спорта.

Также мы писали о том, что после трагической аварии в центре города, которая унесла жизни шести людей, на сайте Харьковского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой установить видеонаблюдение на дорогах города.
Харьков, школа, детсад, поборы, петиция

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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