Харьковчанка забыла ключи в замке: из квартиры вынесли полтора миллиона гривен

Забытые в дверях ключи обошлись семье в крупную сумму. Фото: Govorim.by

В Слободском районе Харькова злоумышленники вынесли из одной из квартир дома на проспекте Героев Сталинграда более полутора миллионов гривен после того, как женщина забыла в двери ключи.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, к копам обратился мужчина 1972 года рождения и рассказал, что неизвестные обокрали его жилье.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство местного райотдела, которые выяснили, что злоумышленники проникли в квартиру 18 августа, между 14:30 и 20:45.

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Как рассказал заявитель, его супруга забыла ключи в замке двери. Добычей воров стали 38 тысяч евро, 12 тыс. долларов и 42 тысячи в национальной валюте. Общая сумма убытков составила более полутора миллионов в гривневом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что полиция опубликовала фото и видео мужчины, который напал в столице на ювелирный магазин.

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Напомним, в прошлом году в Киеве трое преступников в масках, с автоматом и пистолетом напали на ювелирный магазин-ломбард, убили 57-летнего охранника и вынесли драгоценностей на 5 млн грн.

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