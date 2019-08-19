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Харьковчанка забыла ключи в замке: из квартиры вынесли полтора миллиона гривен

19 августа, 17:36

Добычей воров стала крупная сумма в евро, долларах и гривне

Забытые в дверях ключи обошлись семье в крупную сумму. Фото: Govorim.by

Забытые в дверях ключи обошлись семье в крупную сумму. Фото: Govorim.by

В Слободском районе Харькова злоумышленники вынесли из одной из квартир дома на проспекте Героев Сталинграда более полутора миллионов гривен после того, как женщина забыла в двери ключи.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, к копам обратился мужчина 1972 года рождения и рассказал, что неизвестные обокрали его жилье.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство местного райотдела, которые выяснили, что злоумышленники проникли в квартиру 18 августа, между 14:30 и 20:45.

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Как рассказал заявитель, его супруга забыла ключи в замке двери. Добычей воров стали 38 тысяч евро, 12 тыс. долларов и 42 тысячи в национальной валюте. Общая сумма убытков составила более полутора миллионов в гривневом эквиваленте.

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Харьков кража ключи

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