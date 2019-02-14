Харькове полицейские поймали "закладчика" наркотиков
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
В Харькове полицейские разоблачили юношу, который делал в городе "закладки" с наркотиками. Преступника задержали, сообщили в пресс-службе ГУНП местной полиции.
Как выяснилось, "закладчику" всего 18 лет. При осмотре у юноши изъяли 52 свертка с психотропами. Вещественные доказательства уже направили на экспертное исследование. Также копы устанавливают происхождение изъятого вещества.
"Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На данный момент решается вопрос о сообщении и задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Ранее мы писали о том, что в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Кроме того, ранее в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.
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