Харькове полицейские поймали "закладчика" наркотиков

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Харьковской области.

Харькове полицейские поймали "закладчика" наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/52b/b27/5c652bb270396.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/52b/b27/5c652bb270396.jpeg 2019-02-14T11:08:00+02:00 Харьков Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Харькове полицейские разоблачили юношу, который делал в городе "закладки" с наркотиками. Преступника задержали, сообщили в пресс-службе ГУНП местной полиции.

Как выяснилось, "закладчику" всего 18 лет. При осмотре у юноши изъяли 52 свертка с психотропами. Вещественные доказательства уже направили на экспертное исследование. Также копы устанавливают происхождение изъятого вещества.

"Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент решается вопрос о сообщении и задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Кроме того, ранее в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.

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