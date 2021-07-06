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Харьковская блогерша снова попала в скандал: организовала свое похищение и оказалась в СИЗО

6 июля 2021 17:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девушка с возлюбленным придумала, как получить от ее "содержателя" из РФ выкуп, но схему раскрыла полиция

Блогершу разоблачили благодаря прослушке в машине. Коллаж "Сегодня"

Блогершу разоблачили благодаря прослушке в машине. Коллаж "Сегодня"

В Харькове известная Instagram-блогерша Екатерина Якименко под псевдонимом "Тигра" организовала свое похищение, чтобы получить выкуп. Но схема не сработала и девушка оказалась под стражей.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

Блогерша хотела денег от мужчины, который ее содержал

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Девушка придумала схему, как получить от мужчины, который ее содержал, выкуп.

"У Якименко уже несколько лет есть любовник из Москвы, который купил ей недвижимость в Эмиратах, автомобили марок Bentleу и Porsche Macan, оплачивает дорогие поездки и в принципе содержит. Но тут у нее появился парень, в которого она влюбилась и они оба решили таким образом "поиметь" с богача еще денег", — рассказал автор публикации.

Для этого она организовала свое же похищение и для правдоподобности удалила страницу в соцсети.

Страница девушки в соцсети. Скриншот

Как разоблачили Тигру

В отделение полиции Харькова сначала заявили, что Екатерину Якименко похитили преступники и требуют в качестве выкупа пять биткоинов (около 4,5 млн грн). Правоохранители отследили по номерам машину, в которой "Тигру" увезли – она была в Киеве.

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На месте оказалось, что деньги с банковской карты "похищенной" продолжают снимать в магазинах и ресторанах. Также с этой карты кто-то хотел арендовать автомобиль, в нем успели установить "прослушку" и таким образом разоблачили преступный план.

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Как оказалось, влюбленные уехали в Киев и продолжили тратить деньги, даже не обналичив их. В результате парочку задержали и отправили под стражу.

"Суд постановил залог в 3 млн грн, деньги у Якименко есть, но снять их с карты она, увы, не может", – добавил автор.

Отметим, ранее блогерша уже была в поле зрения правоохранителей. В 2020 году девушку остановили пьяной за рулем Porshe, она начала грубить копам и грозилась позвонить чиновникам.

Напомним, ранее тиктокер из Харькова отобрал у ребенка подаренный айфон.

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