Українська
$ 27,23
32,5
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Харьковская область бьет антирекорды по коронавирусу: медики готовятся ко второй волне

19 августа, 10:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Количество заболевших стремительно растет

Харьковская область снова в лидерах по количеству заразившихся коронавирусомв Украине. За последние сутки, 19 августа, COVID-19 диагностировали у 247 жителей региона.

Реклама

Согласно данным системы мониторинга СНБО, 19 человек вчера выздоровели, еще четверо – скончались.

Из-за ухудшения ситуации специалисты в опорной "коронавирусной" больнице работают сверхурочно. По словам врача областной инфекционки Владимира Косрунова, в городе необходимо расширить реанимационное отделение, сообщает АТН.

Кроме того, постепенно заполняются койко-места и в так называемом "чернобыльском диспансере". Некоторых больных принимают в городских больницах. Сейчас в регионе дополнительно готовят более 500 коек на случай усиления второй волны пандемии. Их оборудуют в нескольких медучреждениях города и области.

Отметим, по состоянию на 19 августа за все время пандемии в регионе зафиксировали 6607 случаев заболевания COVID-19, 2733 человека выздоровели, 166 – скончались.

В тренде
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области взрослых, больных коронавирусом, начала принимать детская "инфекционка".

Также напомним, в Харькове врачи заявили о нехватке мест в реанимации. Врачи предупредили, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков статистика больницы врачи харьковская область инфекция коронавирус заболевшие COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате
В Харьковской области вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернатеХарьков
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
В Харькове ужесточили карантин: что запретили
В Харькове ужесточили карантин: что запретилиХарьков
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайно
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайноХарьков
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять