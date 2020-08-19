Харьковская область бьет антирекорды по коронавирусу: медики готовятся ко второй волне

Харьковская область снова в лидерах по количеству заразившихся коронавирусомв Украине. За последние сутки, 19 августа, COVID-19 диагностировали у 247 жителей региона.
Согласно данным системы мониторинга СНБО, 19 человек вчера выздоровели, еще четверо – скончались.
Из-за ухудшения ситуации специалисты в опорной "коронавирусной" больнице работают сверхурочно. По словам врача областной инфекционки Владимира Косрунова, в городе необходимо расширить реанимационное отделение, сообщает АТН.
Кроме того, постепенно заполняются койко-места и в так называемом "чернобыльском диспансере". Некоторых больных принимают в городских больницах. Сейчас в регионе дополнительно готовят более 500 коек на случай усиления второй волны пандемии. Их оборудуют в нескольких медучреждениях города и области.
Отметим, по состоянию на 19 августа за все время пандемии в регионе зафиксировали 6607 случаев заболевания COVID-19, 2733 человека выздоровели, 166 – скончались.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области взрослых, больных коронавирусом, начала принимать детская "инфекционка".
Также напомним, в Харькове врачи заявили о нехватке мест в реанимации. Врачи предупредили, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.
Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:
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