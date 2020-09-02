Харьковская область бьет рекорды по коронавирусу: более 300 заболевших за сутки

В регионе зафиксировали еще четыре смерти от COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Харьковской области – в регионе снова рекорд по числу зараженных за сутки. Так, в первый день осени COVID-19 диагностировали у 302 жителей области.

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Как говорят данные мониторинговой системы Совета нацбезопасности и обороны, всего в Харьковской области коронавирус подтвердили у 9640 человек. 213 из них не удалось победить болезнь – они скончались (четверо за последние сутки). А 3270 инфицированных выздоровели.

Отметим, что Харьковская область находится на четвертом месте в стране по количеству зараженных коронавирусом.

Напомним, ранее в Харькове после праздников прогнозировали вспышку коронавируса. Медики говорили, что могут не выдержать еще большего наплыва пациентов.

Кроме того, в Харькове готовятся к открытию больниц второй волны. В этих медучреждениях уже проводится работа по увеличению кислородных точек доступа.

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Также недавно СНБО назвал пессимистический сценарий заболеваний COVID-19 в Украине. Алексей Данилов говорит, что за два месяца число инфицированных может вырасти в три раза.

Как в Украине готовятся к началу учебного года в условиях адаптивного карантина – смотрите в сюжете:

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