Харьковская область удерживает лидерство по росту промышленности

Предприятие "Укроборонпрома" в области загружено заказами настолько, что цеха работают в две смены

Второй год подрят лидерство по росту промышленности в Украине удерживает Харьковская область, а наиболее высокие темпы роста демонстрирует машиностроение.

Об этом заявила председатель Харьковской облгосадминистации Юлия Светличная во время визита на Харьковский завод специальных машин. На заводе, принадлежащем госконцерну "Укроборонпром", изготавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику.

"В настоящее время мы выпускаем большую линейку колёсных машин – грузовиков, вездеходов, которые отдаем в воинские подразделения Вооруженных Сил Украины", – отметил директор Харьковского государственного завода специальных машин Алексей Горобец.

Сейчас количество заказов на госпредприятии уже превысило его мощности. Цеха работают в две смены.

"За два года есть прибыль предприятия, увеличился объем производства на 30%, заработная плата выросла в среднем на 50%. А самое главное – на 100% сформирован портфель заказов. Восстановление производства в целом в государстве – чрезвычайно важный вопрос, и особенно важный вопрос для индустриальных регионов. Будет будущее у промышленности – будет будущее у государства", – рассказала Юлия Светличная.

Отметим, в целом по Украине промпроизводство в июне 2018 года замедлило свой рост, свидетельстуют данные Госстата.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13% снижения за 2015 год. В 2016 году промышленное производство повысилось, тогда рост составил 2,4%.

Как сообщалось, промышленность России показала рекордное падение - статистические данные оказались значительно хуже прогнозов, потому выполнение прогноза российских властей стало практически невозможным.