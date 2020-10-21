Сын Кернеса, Балута, Светличная. Кто идет в Харьковский облсовет

В Украине близятся местные выборы, и Харьковская область не станет исключением – 25 октября ее жители будут выбирать новый состав областного совета, за 120 кресел в котором в этом году борются 11 политических партий.
Новости "Сегодня" уже писали о кандидатурах на пост харьковского городского главы и депутатов. Теперь мы решили детальнее изучить топ-10 кандидатов от партий, участвующих на выборах в Харьковский областной совет.
"Акцент"
- Игорь Балута – 50 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Заместитель директора предприятия "Харьковдрев", которое занимается производством мебели. Судимостей нет. Образование высшее – Харьковский медицинский институт ("Педиатрия") и Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление"). В прошлом депутат горсовета Харькова (2010-2014 года) и глава Харьковской ОГА (в 2014-2015 годах). В 2012 году баллотировался на выборах в Верховную Раду, однако не прошел.
- Наталья Рязанова.
- Радмила Поповская.
- Игорь Купровский.
- Александр Гордин.
- Олег Калашников.
- Андрей Лукашов.
- Виталий Пшеничный.
- Татьяна Гоман.
- Инна Балута.
"Блок Кернеса – Успешный Харьков!"
- Кирилл Кернес – 38 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Сын мэра Харькова и заместитель директора по организационным вопросам коммунального предприятия "Харьковское городское бюро технической инвентаризации". Судимостей нет. Образование высшее.
- Игорь Терехов.
- Сергей Чернов.
- Валерия Мураева.
- Татьяна Бельвиль.
- Степан Масельский.
- Виктор Остапчук.
- Виталий Панов.
- Галина Фадеенко.
- Капиталина Гурова.
"Блок Светличной "Разом"
- Юлия Светличная – 36 лет, гражданка Украины, харьковчанка. Глава партии, народный депутат Украины IX созыва. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление") и Харьковский государственный университет питания и торговли ("Международная экономика"). Бывший народный депутат VIII созыва и глава Харьковской ОГА. Также возглавляет список партии на выборах в горсовет Харькова.
- Виктория Белявцева.
- Виктор Коваленко.
- Анатолий Русецкий.
- Валерий Питько.
- Андрей Исиченко.
- Денис Скорый.
- Александр Туринский.
- Ольга Львова.
- Екатерина Чаплыгина.
"Батькивщина"
- Андрей Шевчук – 61 год, гражданин Украины, родился в Хмельницкой области, но живет в Харькове. Помощник народного депутата Украины Виталия Данилова ("Батькивщина") и депутат Харьковского облсовета. Судимостей нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Баллотировался на парламентских выборах в 2014 году, но в Верховную Раду не прошел.
- Людмила Лаврова
- Юрий Прав.
- Татьяна Соловьева.
- Евгений Петровский.
- Роман Ярошенко.
- Алексей Синицын.
- Александр Сидоренко.
- Анна Пуговкина.
- Евгения Ефремова.
"Европейская солидарность"
- Галина Куц – 43 года, гражданка Украины, родилась в Дрогобыче, Львовская область, но живет в Харькове. Профессор кафедры политологии, социологии и культурологии в Харьковском национальном педагогическом университете им. С. Сковороды. Судимости нет. Образование высшее – Хмельницкий национальный университет. В 2015 году участвовала в выборах в Харьковский городской и областной советы, но не прошла.
- Анатолий Козловский
- Александр Скорик.
- Сергей Чебышев.
- Алла Ройтблат.
- Сергей Пономаренко.
- Кирилл Храпко.
- Александр Дорошенко.
- Ольга Лехан.
- Екатерина Курашова.
"За майбутнє"
- Андрей Винаков - 58 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Генеральный директор и президент "Концерн АВЭК и Ко", который занимается недвижимостью и медиа-бизнесом. Судимости нет. Образование высшее.
- Виталий Мирошников.
- Светлана Полуниная.
- Александр Макаренко.
- Алеся Черкасова.
- Вадим Борисенко.
- Александр Савин
- Олег Губенко.
- Татьяна Лобанова.
- Оксана Лебедь.
"Наш край"
Владимир Семиноженко - 70 лет, гражданин Украины, родился в Киеве, но живет в Харькове. Член президиума Национальной академии наук Украины и глава Северо-Восточного научного центра НАН. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет им. Каразина. Бывший вице-премьер-министр Украины и министр по делам науки и технологий, а также нардеп II и III созывов. Также участвует в выборах в Харьковский горсовет.
- Константин Кулик
- Виталий Бурейчак.
- Валерия Величко.
- Лина Маслянцева.
- Александр Нестеренко.
- Андрей Пинаев.
- Юрий Деркач.
- Юлия Балаклицкая.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Сергей Райнин – 47 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Председатель наблюдательного совета учебно-научно-производственного центра "Охрана труда", который занимается оптовой продажей изделий из пластмассы, металла и других материалов. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский авиационный институт им. Жуковского ("Двигатель и энергетические установки космических летательных аппаратов") и Харьковский филиал Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление"). В прошлом глава Харьковской ОГА (2015-2016 года) и глава Администрации президента (2016-2019 года).
- Сергей Гладкоскок.
- Владимир Скоробагач.
- Светлана Эстеровская.
- Елена Бочарникова.
- Антон Николаенко.
- Василий Россихин.
- Андрей Малыш.
- Анна Ващенко.
- Татьяна Коробко.
"Партия Шария"
- Анна Бодикова – 42 года, гражданка Украины, харьковчанка. Инженер-проектировщик в Харьковском научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте "Энергопроект". Судимости нет. Образование высшее.
- Олег Орехов.
- Михаил Рапота.
- Кристина Жилинкова.
- Олег Сторожев.
- Владлена Кустовая.
- Игорь Борщ.
- Алексей Линник.
- Вадим Крохмаль.
- Оксана Вязовская.
"Победа Пальчевского"
- Анатолий Дорожко – 74 гола, родился в Валковском районе Харьковской области, живет в Харькове. Глава наблюдательного совета компании "Промстрах", которая занимается страхованием. Судимости нет. Образование высшее.
- Вадим Солтис.
- Олег Плеханов.
- Елена Кропинская.
- Ольга Дубинина.
- Валентин Захаров.
- Дмитрий Пылюга.
- Маргарита Жарова.
- Алексей Решетняк.
- Татьяна Яковенко.
"Слуга народа"
- Татьяна Егорова-Луценко – 37 лет, гражданка Украины, харьковчанка. Первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации (с 2020 года). Судимости нет. Образование высшее – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого ("Правоведение"), Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Публичное управление и администрирование"). В 2015 году баллотировалась на выборах в Харьковский облсовет, но не прошла.
- Виктор Субботин.
- Роман Федченко.
- Роман Семенуха.
- Юлия Ковалевская.
- Сергей Григоров.
- Юлия Григорян.
- Сергей Онацкая.
- Сергей Попов.
- Сергей Федорик.
Напомним, в этом году местные выборы пройдут со специальными правилами, поскольку в стране карантин. Сайт "Сегодня" разбирался, как голосовать избирателям, которые находятся на самоизоляции.
В этом году на местных выборах изменились бюллетени. Как их правильно заполнять – в видеосюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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