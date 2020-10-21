Сын Кернеса, Балута, Светличная. Кто идет в Харьковский облсовет

За 120 мест в областном совете в этом году сражаются 11 политических сил

В Украине близятся местные выборы, и Харьковская область не станет исключением – 25 октября ее жители будут выбирать новый состав областного совета, за 120 кресел в котором в этом году борются 11 политических партий.

Реклама

Новости "Сегодня" уже писали о кандидатурах на пост харьковского городского главы и депутатов. Теперь мы решили детальнее изучить топ-10 кандидатов от партий, участвующих на выборах в Харьковский областной совет.

"Акцент"

Игорь Балута – 50 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Заместитель директора предприятия "Харьковдрев", которое занимается производством мебели. Судимостей нет. Образование высшее – Харьковский медицинский институт ("Педиатрия") и Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление"). В прошлом депутат горсовета Харькова (2010-2014 года) и глава Харьковской ОГА (в 2014-2015 годах). В 2012 году баллотировался на выборах в Верховную Раду, однако не прошел. Наталья Рязанова. Радмила Поповская. Игорь Купровский. Александр Гордин. Олег Калашников. Андрей Лукашов. Виталий Пшеничный. Татьяна Гоман. Инна Балута.

"Блок Кернеса – Успешный Харьков!"

Кирилл Кернес – 38 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Сын мэра Харькова и заместитель директора по организационным вопросам коммунального предприятия "Харьковское городское бюро технической инвентаризации". Судимостей нет. Образование высшее. Игорь Терехов. Сергей Чернов. Валерия Мураева. Татьяна Бельвиль. Степан Масельский. Виктор Остапчук. Виталий Панов. Галина Фадеенко. Капиталина Гурова.

"Блок Светличной "Разом"

Юлия Светличная – 36 лет, гражданка Украины, харьковчанка. Глава партии, народный депутат Украины IX созыва. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление") и Харьковский государственный университет питания и торговли ("Международная экономика"). Бывший народный депутат VIII созыва и глава Харьковской ОГА. Также возглавляет список партии на выборах в горсовет Харькова. Виктория Белявцева. Виктор Коваленко. Анатолий Русецкий. Валерий Питько. Андрей Исиченко. Денис Скорый. Александр Туринский. Ольга Львова. Екатерина Чаплыгина.

"Батькивщина"

Андрей Шевчук – 61 год, гражданин Украины, родился в Хмельницкой области, но живет в Харькове. Помощник народного депутата Украины Виталия Данилова ("Батькивщина") и депутат Харьковского облсовета. Судимостей нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Баллотировался на парламентских выборах в 2014 году, но в Верховную Раду не прошел. Людмила Лаврова Юрий Прав. Татьяна Соловьева. Евгений Петровский. Роман Ярошенко. Алексей Синицын. Александр Сидоренко. Анна Пуговкина. Евгения Ефремова.

"Европейская солидарность"

Галина Куц – 43 года, гражданка Украины, родилась в Дрогобыче, Львовская область, но живет в Харькове. Профессор кафедры политологии, социологии и культурологии в Харьковском национальном педагогическом университете им. С. Сковороды. Судимости нет. Образование высшее – Хмельницкий национальный университет. В 2015 году участвовала в выборах в Харьковский городской и областной советы, но не прошла. Анатолий Козловский Александр Скорик. Сергей Чебышев. Алла Ройтблат. Сергей Пономаренко. Кирилл Храпко. Александр Дорошенко. Ольга Лехан. Екатерина Курашова.

"За майбутнє"

Андрей Винаков - 58 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Генеральный директор и президент "Концерн АВЭК и Ко", который занимается недвижимостью и медиа-бизнесом. Судимости нет. Образование высшее. Виталий Мирошников. Светлана Полуниная. Александр Макаренко. Алеся Черкасова. Вадим Борисенко. Александр Савин Олег Губенко. Татьяна Лобанова. Оксана Лебедь.

"Наш край"

Владимир Семиноженко - 70 лет, гражданин Украины, родился в Киеве, но живет в Харькове. Член президиума Национальной академии наук Украины и глава Северо-Восточного научного центра НАН. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет им. Каразина. Бывший вице-премьер-министр Украины и министр по делам науки и технологий, а также нардеп II и III созывов. Также участвует в выборах в Харьковский горсовет. В тренде На Буковине избили кандидата на должность главы ОТГ Константин Кулик Виталий Бурейчак. Валерия Величко. Лина Маслянцева. Александр Нестеренко. Андрей Пинаев. Юрий Деркач. Юлия Балаклицкая.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Сергей Райнин – 47 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Председатель наблюдательного совета учебно-научно-производственного центра "Охрана труда", который занимается оптовой продажей изделий из пластмассы, металла и других материалов. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский авиационный институт им. Жуковского ("Двигатель и энергетические установки космических летательных аппаратов") и Харьковский филиал Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление"). В прошлом глава Харьковской ОГА (2015-2016 года) и глава Администрации президента (2016-2019 года). Сергей Гладкоскок. Владимир Скоробагач. Светлана Эстеровская. Елена Бочарникова. Антон Николаенко. Василий Россихин. Андрей Малыш. Анна Ващенко. Татьяна Коробко.

"Партия Шария"

Анна Бодикова – 42 года, гражданка Украины, харьковчанка. Инженер-проектировщик в Харьковском научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте "Энергопроект". Судимости нет. Образование высшее. Олег Орехов. Михаил Рапота. Кристина Жилинкова. Олег Сторожев. Владлена Кустовая. Игорь Борщ. Алексей Линник. Вадим Крохмаль. Оксана Вязовская.

"Победа Пальчевского"

Анатолий Дорожко – 74 гола, родился в Валковском районе Харьковской области, живет в Харькове. Глава наблюдательного совета компании "Промстрах", которая занимается страхованием. Судимости нет. Образование высшее. Вадим Солтис. Олег Плеханов. Елена Кропинская. Ольга Дубинина. Валентин Захаров. Дмитрий Пылюга. Маргарита Жарова. Алексей Решетняк. Татьяна Яковенко.

"Слуга народа"

Татьяна Егорова-Луценко – 37 лет, гражданка Украины, харьковчанка. Первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации (с 2020 года). Судимости нет. Образование высшее – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого ("Правоведение"), Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Публичное управление и администрирование"). В 2015 году баллотировалась на выборах в Харьковский облсовет, но не прошла. Виктор Субботин. Роман Федченко. Роман Семенуха. Юлия Ковалевская. Сергей Григоров. Юлия Григорян. Сергей Онацкая. Сергей Попов. Сергей Федорик.

Напомним, в этом году местные выборы пройдут со специальными правилами, поскольку в стране карантин. Сайт "Сегодня" разбирался, как голосовать избирателям, которые находятся на самоизоляции.

В этом году на местных выборах изменились бюллетени. Как их правильно заполнять – в видеосюжете "Сегодня":

Видео: ЦИК

Реклама

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама