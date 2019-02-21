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Харьковская прокуратура разоблачила медицинских чиновников-аферистов

Сегодня, 15:46

Чиновники брали деньги за помощь в победе на тендерах

Харьковская прокуратура разоблачила чиновников-аферистов
Харьковская прокуратура разоблачила чиновников-аферистов. Фото: Facebook
Харьковская прокуратура разоблачила медицинских чиновников-аферистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ea6/98c/5c6ea698c6ba3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ea6/98c/5c6ea698c6ba3.png Харьков Чиновники брали деньги за помощь в победе на тендерах

В Харьковской области прокуратура разоблачила масштабную схему подкупа медицинских чиновников, которые помогали своим "клиентам" выигрывать тендеры.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, операция была проведена следователями Харьковской областной прокуратуры, совместно с полицейским Управлением защиты экономики.

"Схема заключалась в том, что представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер, подыскивали кого-то из руководства больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании. Подкупленные чиновники делали так, чтобы к тендеру были допущены только две компании, связанные между собой", – говорится в сообщении.

С каждого тендера врачи получали от 5 до 25% от суммы контракта. Прокуратура уже утвердила первые подозрения в этом уголовном производстве: менеджеру и директору фармацевтических фирм, поставлявших лекарства в коммунальные и государственные учреждения охраны здоровья по завышенным ценам.

"Менеджеру и директору двух фирм, которые работают в фармацевтической отрасли, инкриминируют предложение и предоставление неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц служебному лицу за совершение ею действий в интересах тех, кто предоставляет такую выгоду", – говорится в сообщении.

В настоящее время известно о как минимум двух выигранных тендерах на поставки в медицинские учреждения в Запорожье на общую сумму в более чем три миллиона гривен. Таким образом, взятка медработникам составила около 300 тысяч гривен.

В настоящее время следователи проверяют причастность этих компаний к подтасовке результатов тендеров еще в десятке медицинских учреждений Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.

Досудебное расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства и лица, причастные к совершению преступлений.

Напомним, в международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что Украина должна удвоить борьбу с коррупцией.

А вот президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что его цель – победить коррупцию. По словам главы государства, несколько лет борьбы с коррупцией уже принесло позитивные результаты.

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Тег афера, мошенничество, мошенник, прокуратура, подкуп, харьковская область

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