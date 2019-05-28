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Харьковские экологи придумали, как бороться с массовой вырубкой деревьев коммунальщиками

28 мая, 14:28

Экологи бьют тревогу, что коммунальщики срезают здоровые деревья


Харьковские экологи заявили, что коммунальщики в этом году планируют срезать или кронировать около 20 тысяч деревьев. В том числе и здоровых. Чтобы этого не допустить, создали свой реестр зеленых насаждений, передает корреспондент "Сегодня.

Эколог Сергей Шапаренко говорит, что только на одной улице уже кронировали несколько здоровых тополей. Обрубленные стволы оставили, хотя должны были покрасить, чтобы те не высохли. По его словам, такие работы запланированы по всему городу. 

"На этот год по трем тендерах в городе заложено на кронирование и снос деревьев 1 млрд 200 млн гривен и на кронирование около 20 тысяч гривен", – рассказал эколог Сергей Шапаренко. 

При этом в департаменте коммунального хозяйства успокаивают. Мол, если деревья и срезают, то в этом же сезоне высаживают новые. А кронирование доверяют только специалистам. 

"Объем высадки в Харькове всегда превосходит объем утилизируемых деревьев. Высаживаем мы, как правило, порядка 3 тысяч деревьев. Под снос в год в среднем 1000 деревьев", – объяснил ситуацию директор департамента коммунального хозяйства Харьковской области. 

Но местные чиновникам не доверяют. И поэтому сами разработали свой электронный реестр зеленых насаждений в городе. Теперрь люди самостоятельно могут зайти в карту и посмотреть район, который их интересует. На интерактивной карте защитники природы обозначают все деревья, которые харьковские коммунальщики планируют вырубить или обрезать в этом году. Такой справочник экологи регулярно будут обновлять.

Как мы писали ранее, киевляне не позволили срезать уникальную липу, которая растет сквозь забор вот уже почти 120 лет. Дерево стало настоящей киевской достопримечательностью, к нему приходят сотни туристов, чтобы посмотреть, как бережно хранится дерево.

Отметим, что эта липа не является памятником природы, но популярна не меньше. Необычное "Дерево, растущее сквозь стену" можно встретить по адресу переулок Михайловский, 10/2. Взрослая липа растет во дворе дома, но ее ствол "выглядывает" наружу через дыру в заборе.

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Тег Харьков, дерево, экологи, коммунальщики, срубили, сруб

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