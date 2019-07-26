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Харьковские коммунальщики попались на присвоении миллиона гривен на ремонте дорог

26 июля, 13:14

Схему наладили глава поселка и директор дорожно-строительной фирмы

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: М. Журавель, Сегодня

В Харьковской области глава одного из поселков городского типа в сговоре с директором коммерческого дорожно-строительного предприятия систематически присваивали бюджетные средства, выделенные на текущий и капитальный ремонт местных дорог. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, а также вида и стоимости использованных строительных материалов. Полученные из бюджета безналичные средства чиновники незаконно переводили в наличные и присваивали их", - рассказали в пресс-центре СБУ.

Общая сумма ущерба государству составила около миллиона гривен. Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса.

Также мы сообщали, что  оперативники спецслужбы задержали двух руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на продаже дорожных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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Тег кража, ремонт, растрата, харьковская область, ремонт дорог, присвоение

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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