Харьковские копы сбили велосипедиста: соцсети бурлят

В Харькове 14 августа машина патрульной полиции сбила велосипедиста. Инцидент произошел на перекрестке улиц Динамовской и Новгородской, сообщили в Facebook-сообществе Харьков LIVE.

"Пару минут поговорили – и правоохранители поехали дальше. У велосипедиста колено в крови. И хромал. Ему даже не предложили первую помощь", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе патрульной полиции заявили, что по информации, опубликованной в сети, проводится служебная проверка, результаты которой будут обнародованы позже.

Между тем комментаторы этого инцидента в соцсетях разделились на два лагеря: одни утверждают, что велосипедист мог добровольно отказаться от помощи полицейских, а другие яростно винят патрульных, с сарказмом утверждая, что пострадавший "должен быть благодарен полиции", которая могла и наказать его.

Напомним, ранее Харьковской области водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в остановку. В результате 47-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и переломом бедра была госпитализирована в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая оказалась в больнице с травмами ног.

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