Харьковские копы сбили велосипедиста: соцсети бурлят

Сегодня, 14:45

Комментаторы инцидента в сети разделились на два лагеря

Фото: Facebook/Харьков LIVE
Фото: Facebook/Харьков LIVE

В Харькове 14 августа машина патрульной полиции сбила велосипедиста. Инцидент произошел на перекрестке улиц Динамовской и Новгородской, сообщили в Facebook-сообществе Харьков LIVE.

"Пару минут поговорили – и правоохранители поехали дальше. У велосипедиста колено в крови. И хромал. Ему даже не предложили первую помощь", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, в пресс-службе патрульной полиции заявили, что по информации, опубликованной в сети, проводится служебная проверка, результаты которой будут обнародованы позже. 

Между тем комментаторы этого инцидента в соцсетях разделились на два лагеря: одни утверждают, что велосипедист мог добровольно отказаться от помощи полицейских, а другие яростно винят патрульных, с сарказмом утверждая, что пострадавший "должен быть благодарен полиции", которая могла и наказать его.

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Напомним, ранее Харьковской области водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в остановку. В результате 47-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и переломом бедра была госпитализирована в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая оказалась в больнице с травмами ног.

Также сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
ДТП, Харьков, велосипедист, патрульные

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Источник:

"Сегодня"

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