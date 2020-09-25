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Харьковские копы задержали мужчину: подозревают в убийстве беременной жены

25 сентября, 03:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

Женщина была на седьмом месяце беременности

В Харьковской области полицейские задержали ранее судимого 48-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве беременной жены.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 23 сентября стражи порядка получили заявление о том, что в одном из домов села Старая Покровка обнаружена 37-летняя погибшая женщина.

На ее теле эксперты обнаружили многочисленные телесные повреждения. Также выяснилось, что она находилась на седьмом месяце беременности.

Копы установили, что к убийству причастен муж женщины, который ранее отбывал наказание за тяжкие телесные повреждения. Через несколько часов злоумышленника задержали в поселке Рогань.

"В ходе досудебного расследования было выяснено, что 21 сентября между супругами произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить своей жене многочисленные удары. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении.

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Сведения об этом были внесены в Реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство", ее санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Задержанному уже сообщили мужчине о подозрении.

Ранее мы сообщали, что в Никополе правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве.

Также напомним, в Мариуполе задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины. Подробности в видеосюжете:

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Источник: Сегодня

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