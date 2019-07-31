Харьковские пограничники перехватили контрабанду орехов в Россию

В Харьковской области на границе с Россией пограничники перехватили контрабандистов, которые пытались незаконно перевезти почти три тонны грецких орехов, остановив поезд.
Как сообщили в управлении Госпогранслужбы, в ночь на 31 июля возле села Лиман Первый Двуречанского пограничники обнаружили шесть человек, которые перегружали картонные коробки из двух авто в пустой вагон грузового поезда.
Контрабандисты орудовали во время несанкционированной остановки состава после прохождения погранично-таможенного контроля. Увидев "засаду", они пытались скрыться на поезде, но на следующей станции проезд заблокировали.
Стражи границы обнаружили 277 коробок с грецкими орехами общим весом 2770 кг, принадлежности для пасеки и незарегистрированный пистолет для стрельбы резиновыми пулями. Пограничники сообщили в полицию о фактах нарушения сразу трех статей Уголовного кодекса Украины.
За "реализацию недоброкачественной продукции", "незаконное обращение с оружием" и "нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта" им грозит штраф или исправительные работы.
Напомним, ранее на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен.
Кроме того, недавно в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.
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