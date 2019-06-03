Харьковские пограничники перехватили контрабанду старинных монет

Мужчина пытался тайно вывезти антиквариат в Россию

Фото: dpsu.gov.ua.

В Харьковской области пограничники задержали иностранца, который пытался вывезти к себе на родину, в Россию, старинные монеты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Государственной пограничной службы.

По словам пограничников, в пункт пропуска "Пески" прибыл автомобиль Kia, пассажиром которого был гражданин России 1990 года рождения. Во время досмотра транспортного средства стражи границы обнаружили две старинные монеты.

Одна из них, номиналом в пять копеек, была изготовлена в 1916 году, а вторая номиналом в половину копейки – была сделана в 1897-м году. Пограничники изъяли монеты и передали на экспертизу. На нарушителя сотрудники Государственной фискальной службы составили протокол.

Напомним, недавно в селе Нерубайское Одесской области пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Швейцарии. Во время обыска в грузовом автомобиле было обнаружено 590 тысяч пачек табачных изделий, на которых не было акцизных марок Украины.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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Также мы писали о том, как в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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