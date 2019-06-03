Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Харьковские пограничники перехватили контрабанду старинных монет

3 июня, 11:40

Мужчина пытался тайно вывезти антиквариат в Россию

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua.

В Харьковской области пограничники задержали иностранца, который пытался вывезти к себе на родину, в Россию, старинные монеты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Государственной пограничной службы.

По словам пограничников, в пункт пропуска "Пески" прибыл автомобиль Kia, пассажиром которого был гражданин России 1990 года рождения. Во время досмотра транспортного средства стражи границы обнаружили две старинные монеты.

Одна из них, номиналом в пять копеек, была изготовлена в 1916 году, а вторая номиналом в половину копейки – была сделана в 1897-м году. Пограничники изъяли монеты и передали на экспертизу. На нарушителя сотрудники Государственной фискальной службы составили протокол.

Напомним, недавно в селе Нерубайское Одесской области пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Швейцарии. Во время обыска в грузовом автомобиле было обнаружено 590 тысяч пачек табачных изделий, на которых не было акцизных марок Украины.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Также мы писали о том, как в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пограничники, граница, контрабанда, харьковская область, антиквариат

Вы сейчас просматриваете новость " Харьковские пограничники перехватили контрабанду старинных монет". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харьковской области горело отделение по переработке нефти

Вчера, 21:03

Жертв и пострадавших нет

В Харьковской области сожгли машину налогового ревизора

30 мая, 16:18

В Изюме ночью сгорел автомобиль сотрудника ГФС

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

На что способно обычное дегтярное мыло

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Легендарные актеры, которые ушли из жизни из-за алкоголя

Стало известно, кто завладел арестованным имуществом Януковича

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь