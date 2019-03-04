Харьковские пограничники перехватили россиянина с контрабандным антиквариатом

У россиянина изъяли церковную утварь, монеты и награды времен Второй мировой войны

Харьковские пограничники перехватили россиянина с контрабандным антиквариатом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d13/f40/5c7d13f403e89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d13/f40/5c7d13f403e89.jpg 2019-03-04T14:17:00+02:00 Харьков У россиянина изъяли церковную утварь, монеты и награды времен Второй мировой войны











В Харьковской области украинские пограничники на пункте пропуска "Плетеневка" остановили автомобиль гражданина России, который пытался вывезти груз контрабандного антиквариата.

Как сообщили в Госпогранслужбе, россиянина задержали после досмотра ручной клади – в вещах мужчины 1951 года рождения была найдена контрабанда.

В частности, среди личных вещей оказались военные награды времен Второй мировой войны, охотничьи принадлежности, старинные монеты и церковные вещи, которые представляют культурную и историческую ценность.

Обнаруженные предметы старины были изъяты и направлены на государственную экспертизу культурных ценностей.

Напомним, ранее харьковские пограничники задержали женщину, которая контрабандным путем пыталась вывезти в Россию партию серебра – на пункте пропуска Александровка задержали 66-летнюю харьковчанку, которая пешком направлялась в Россию. В ходе проверки на нее отреагировал металлодетектор.

Во время тщательного досмотра силовики обнаружили на ее теле специальный пояс, в отсеках которого лежали более 70 ювелирных изделий, вероятнее всего, из серебра.

Также мы писали о том, как во Львовской области, на пункте пропуска Краковец, пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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