Харьковские пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали австрийца, объявленного в розыск
В Харькове пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Как стало известно, задержание было проведено в аэропорту "Харьков", куда прибыл гражданин Австрии 1979 года рождения. Мужчина пытался зарегистрироваться на рейс "Харьков-Варшава".
Стражи границы, проверяя документы иностранца, обнаружили, что он находится в розыске Интерпола, по поручению которого его необходимо арестовать. Оказалось, что в Австрии мужчину разыскивают за мошенничество, отмывание средств, кражу и подделку документов.
Задержанный был передан сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.
Напомним, что ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.
Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Харьковские пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харькове на парковке произошла стрельба: ранен мужчина
Правоохранители расследуют нападение как покушение на убийство