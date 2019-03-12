Харьковские пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали австрийца, объявленного в розыск

Пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол. Фото: ГПСУ

Харьковские пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78f/b5a/5c878fb5ae4e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78f/b5a/5c878fb5ae4e5.jpg 2019-03-12T13:00:54+02:00 Харьков Пограничники задержали австрийца, объявленного в розыск

В Харькове пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как стало известно, задержание было проведено в аэропорту "Харьков", куда прибыл гражданин Австрии 1979 года рождения. Мужчина пытался зарегистрироваться на рейс "Харьков-Варшава".

Стражи границы, проверяя документы иностранца, обнаружили, что он находится в розыске Интерпола, по поручению которого его необходимо арестовать. Оказалось, что в Австрии мужчину разыскивают за мошенничество, отмывание средств, кражу и подделку документов.

Задержанный был передан сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.

Напомним, что ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.

Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании.

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