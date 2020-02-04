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Харьковские пограничники задержали студента из Москвы с "паспортом" террористов

4 февраля, 12:37

Житель Донецка выехал из России из-за окончания срока пребывания

/ Фото: AFP

В Харьковской области пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" задержали молодого человека с фейковым "паспортом" так называемой "ДНР".

Как сообщили в Госпогранслужбе, парень пришел пешком с территории России. При себе он имел украинское свидетельство о рождении, а также "документ", выданный террористами.

Пограничники выяснили, что молодой человек жил в Донецке и учится в одном из вузов Москвы, а границу Украины был вынужден пересечь в связи с окончанием срока законного пребывания на территории страны-агрессора. После этого студент планировал сразу вернуться назад.

Молодого человека задержали и составили на него административный протокол за попытку незаконного пересечения границы. Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.

Напомним, ранее в Донецкой области работники СБУ задержали женщину, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок "ДНР".

Между тем, российские оккупационные администрации на Донбассе усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые не намерены отказываться от украинского гражданства.

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