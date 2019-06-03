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Харьковские спасатели вытащили пенсионерку весом в 100 кг из трехметрового колодца

3 июня, 15:30

Медики не обнаружили серьезных повреждений у женщины, которая весит 100 кг

Спасатели вытащили пенсионерку из колодца глубиной в три метра
Спасатели вытащили пенсионерку из колодца глубиной в три метра. Фото: ГСЧС

В Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел 2 июня, около 19 часов в поселке Купянск-Узловой. 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину. Прибыв на место, спасатели опросили пострадавшую, чтобы понять, в какой части тела она испытывает болевые ощущения.

Работу сотрудникам ведомства осложнило то, что вес женщины составляет 100 килограммов. При помощи специальных средств бойцы ГСЧС подняли "пленницу" на поверхность и передали ее медикам.

Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшую и не обнаружили у нее серьезных травм. Спасательная операция заняла 15 минут.

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

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Тег спасатели, колодец, харьковская область, пенсионерка, ГСЧС

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