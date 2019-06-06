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Харьковские учителя сняли свой танец на видео и вызвали фурор в сети

6 июня, 03:09

Педагоги Валковского лицея устроили яркий флешмоб

Поздравления на выпускной и последний звонок 2019
Поздравления на выпускной и последний звонок 2019. Фото: Depositphotos

В Харьковской области учителя Валковского лицея провели яркий флешмоб – под композицию Rock This Party они устроили яркие танцы на празднике Последнего звонка.

Видео с этим представлением в своем Facebook опубликовала Наталья Осадчая, подписав его: "Хто сказав, що вчителі не в темі? Звісно – в темі!". На ролике слышно, как ученики поддерживают своих преподавателей бурными аплодисментами и громким свистом.

Этот неожиданный учительский ход пришелся по вкусу и пользователям соцсети: за пять дней зажигательное выступление набрало 1,6 млн просмотров, более 33 тысяч человек поделились записью, а 1200 – написали восторженные комментарии.

Напомним, ранее ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы : военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове

А накануне в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных коллективов . Оркестранты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

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Тег учителя, последний звонок, харьковская область, лицей, флешмоб

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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