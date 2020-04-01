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Харьковские волонтеры во время карантина приносят еду ветеранам

1 апреля, 12:22

Сергей Пономаренко

Добровольцы беспокоятся о том, чтобы во время пандемии наиболее уязвимые к инфекции не выходили из дома

В Харькове помочь пережить общенациональный карантин одиноким ветеранам и пенсионерам взялись волонтеры и предприниматели. Они приносят им продукты и помогают решать бытовые вопросы.

Среди волонтеров – Александр Ольховский.

Он разносит пакеты с продуктами ветеранам Второй мировой войны, которые живут в его районе. По возрасту – это группа риска, и большинство – одинокие люди, или же такие, у которых пенсия – меньше трех тысяч гривен.

"Закупаем продукты. Спонсоров добавляется, с каждым днем их ​​больше и больше. Спонсорские деньги тоже добавляем. Поэтому паек увеличивается", – говорит волонтер Александр Ольховский.

Кому помощь нужна больше всего, знает Лариса Тутубалин, глава Совета ветеранов поселка Пятихатки. Вместе с волонтерами составили списки, чтобы во время пандемии наиболее уязвимые к инфекции не выходили из дома.

"Эта помощь сейчас, с одной стороны – огромное материальное подспорье. И еще больше – моральная поддержка. Они видят, что не забыты", – говорит председатель Совета ветеранов поселка Пятихатки Лариса Тутубалин.

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"Здесь молоко, яйца, селедочка, батон, йогурт, капуста, овощи. Все для того, чтобы люди как можно меньше выходили в магазин и обезопасили себя в этой ситуации", – говорит волонтер Светлана Балакирева.

Пайки разносят к дверям. Ветеранам советуют соблюдать карантин, чтобы оставаться здоровыми.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что волонтеры в Черновцах приносят еду больным.

Также мы сообщали о том, что в Изюме учителя и воспитатели детских садов решили патрулировать улицы.

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Харьков карантин ветераны волонтеры волонтер

Источник: Сегодня

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