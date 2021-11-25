Харьковских курсантов отправят на границу с РФ? Мы проверили слухи

600 курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба в полном боевом обмундировании отправляются на границу с РФ.Такая информация появилась в сети.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков.Главное.Политика".
Информация в сети
Из-за этого начальник университета отменил зимний отпуск до отдельного распоряжения, утверждают в Telegram-канале.
"Вероятнее всего, это связано с распространяющимися сообщениями о подготовке нападения со стороны РФ. Ранее ни о каких предпосылках, в частности, об учебных выездах курсантов не сообщалось", – написано в сообщении.
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Это все фейк?
В комментарии для сайта "Сегодня" в Харьковском нацуниверситете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба утверждают, что пока все курсанты находятся на местах.
"Пока никто никуда не отправлен, все находятся на местах. Что касается отпусков – это зависит от решения руководства нашего государства. То есть, отпуска пока никто не запрещал. Все курсанты на местах, но в готовности", – рассказывает пресс-секретарь учебного заведения Олег Кошевой.
Документы, которые появились в интернете скорее всего ненастоящие.
"Что касается опубликованного в соцсетях документа (приказ – Авт.), то, скорее всего, что это фейк. Если будет конкретный приказ на передислокацию наших курсантов, то будет и отмена отпусков", – сказал Олег Кошевой.
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