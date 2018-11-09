Харьковский аэропорт отменяет и задерживает рейсы из-за тумана

Отменен самолет из Стамбула, а два рейса из Минска задерживаются

В пятницу вечером авиарейсы в Международном аэропорту "Харьков" задерживаются или отменяются из-за погоды.

"Задержка и отмена рейсов связана с сильным туманом", – сообщили в аэропорту.

Как указано на официальном сайте аэропорта, отменен самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 23:10. а два рейса из Минска задерживаются до 00:10 субботы (по расписанию они должны были приземлиться в 23:15).

Кроме того, отменены два рейса на Стамбул (время вылета по расписанию 20:55 пятницы и 02:55 субботы).

Между тем, в результате двух масштабных ДТП в Сербии погибли семь человек, еще 27 человек были ранены, сообщает полиция. Как сообщает местная полиция, причиной аварий стал утренний густой туман на главном шоссе в центре страны, соединяющим ее север и юг. В полиции заявили, что столкнулись 34 легковых автомобиля и грузовика. Один из водителей заявил государственному сербскому телевидению, что туман был "плотный, как стена".

А в Мексике на трассе Сальтильо-Монтеррей произошло масштабное ДТП, участниками которого стали не менее 50 автомобилей. Отмечается, что в результате столкновения пострадали 15 человек, пятерых экстренно отвезли в местную больницу. Помощь пострадавшим оказывали спасатели, сотрудники Федеральной полиции и медики Красного Креста. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость на дороге из-за тумана.