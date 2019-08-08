Харьковский аэропорт Ярославского на четверть увеличил пассажиропоток и установил новый исторический рекорд

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, по итогам июля 2019 года, установил новый исторический рекорд по объемам пассажиропотока на международных и внутренних перелетах.

"В июле 2019 года пассажиропоток аэропорта "Харьков" составил 130,7 тысячи человек. Это стало новым рекордом — количество обслуженных аэропортом за месяц пассажиров впервые превысило отметку предыдущего рекорда в 124 тысячи обслуженных за месяц пассажиров", — сообщила компания-оператор Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Александра Ярославского.

В обнародованных харьковским аэропортом данных сообщается о росте пассажиропотока по сравнению с показателями июля 2018 года на 25% — тогда пассажиропоток составил 104,5 тысячи человек. При этом на международных направлениях количество пассажиров также выросло на 25% и составило 109,7 тысяч, а на внутренних направлениях — на 23% и составило 21 тысячу.

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Всего в июле-2019 харьковский аэропорт обслужил 531 вылет, что на 14% больше, чем в июле-2018, когда количество вылетов составило 465.

"Рекордные показатели обусловлены расширением географии перелетов для украинских путешественников из харьковского аэропорта. В июле текущего года были анонсированы еще несколько новых направлений, рейсы по которым в скором времени будут запущены из Харькова, — в Прагу и Львов, а также запуск лоукост-рейсов Харьков-Киев. Билеты на все направления уже в продаже", — уточнили в пресс-службе аэропорта Ярославского.

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Согласно данным управляющей компании "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского, всего за семь месяцев 2019 года услугами аэропорта воспользовались 683,3 тысячи путешественников — это на 25% больше, чем за тот же период минувшего года. Количество рейсов выросло на 15% и составило 3 009. Лидерство по популярности среди июльских путешественников удерживают Анталия, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Варшава.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и многие другие.

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