Харьковский чиновник сделал пять тестов на коронавирус и самоизолировался

Заместитель главы Харьковского областного совета Владимир Скоробагач самоизолировался после того, как у него после поездки в Европу повысилась температура. Он уже сделал пять тестов на коронавирус, четыре из которых показали негативный результат, сообщает KHARKIV Today.

По словам Скоробагача, летал сам, в больницу, поездка не была рабочей. Когда вернулся, ходил на работу в облсовет, а потом почувствовал недомогание. Температура поднялась и сбить ее было практически невозможно.

"Как только появилась температура, сразу ушел на самоизоляцию. Был в начале марта в Европе, в первых числах. Температура появилась через 9 дней. Вообще ни с кем не контактирую. Сдавал четыре теста, все отрицательные, но у нас, мне кажется, тесты не очень качественные или вообще, эти тесты непонятно, откуда они или они работают на какие-то антитела, которые потом вырабатываются при болезни", — пояснил он.

Чтобы окончательно снять диагноз (по протоколу ВООЗ, должно быть два отрицательных результата), Скоробагач купил еще один тест в киевской клинике за 15 000 гривен и отправил его в Германию, отмечает издание.

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"Сначала в "инфекционке" сдавал два теста, два раза на ПЦР (ферменты многократно копируют фрагменты РНК и ДНК возбудителей болезни), на кровь, ничего не подтвердилось, потом в Киеве сдавал, вот эти экспресс-тесты. Сейчас отправил в Германию тест очень дорогой. Держится температура, у меня такого не было никогда. Она не сбивается. Я пью таблетки какие-то там, мне назначили", – рассказал замглавы облсовета.

По словам Скоробогача, он консультируется с врачами-инфекционистами и другими специалистами и обещает сообщить, когда придет результат его теста. На вопрос, с кем из коллег общался на Сумской, 64, сказал: "Со многими".

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове, где ранее был объявлен карантин, появились первые пациенты, у которых подозревают заражение коронавирусом.

"По коронавирусу, данные на сегодня (19 марта. – Ред.): 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет", - заверил мэр города Геннадий Кернес.

Всего в Украине, по состоянию на утро 20 марта, подтверждено 26 случаев инфицирования коронавирусом, три человека из них – умерли.

Первые два случая заражения коронавирусом подтвердили в Днепропетровской области.

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