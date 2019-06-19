Харьковский горсовет переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова
В честь Петра Григоренко назвали фрагмент улицы
В Харькове сегодня горсовет принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко.
За это решение проголосовали 59 депутатов.
"Мы возвращаем историческое название проспекту маршала Жукова. Мы рассматриваем его исключительно как военачальника, который освобождал Украины, Харьков и Европу от фашистско-немецких захватчиков", – заявил мэр города Геннадий Кернес.
Тем же решением депутаты приняли решение о том, чтобы часть улицы от Клочковской до Рымарской получила имя Петра Григоренко, сообщает Newsroom.
Около ста представителей различных партий и общественных организаций пикетировали сессию горсовета, сообщает Kharkiv today, требуя не рассматривать вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко. Митингующие принесли плакаты с требованием к городскому голове заняться своими прямыми обязанностями – обустройством городской инфраструктуры.
"Мы хотим, чтобы Кернес оставил в покое Жукова и занялся ремонтом дорог и теплосетей", – заявила участница митинга Александра Щукина.
Против переименования проспекта Петра Григоренко выступила также партия Петра Порошенко.
Как сообщалось, в Харькове националисты снесли памятник Жукову.
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