Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

Харьковский горсовет переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова

19 июня, 11:56

В честь Петра Григоренко назвали фрагмент улицы

Фото: Newsroom
Фото: Newsroom.

В Харькове сегодня горсовет принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко.

За это решение проголосовали 59 депутатов.

"Мы возвращаем историческое название проспекту маршала Жукова. Мы рассматриваем его исключительно как военачальника, который освобождал Украины, Харьков и Европу от фашистско-немецких захватчиков", – заявил мэр города Геннадий Кернес.

Тем же решением депутаты приняли решение о том, чтобы часть улицы от Клочковской до Рымарской получила имя Петра Григоренко, сообщает Newsroom.

Около ста представителей различных партий и общественных организаций пикетировали сессию горсовета, сообщает Kharkiv today, требуя не рассматривать вопрос о переименовании проспекта Петра Григоренко. Митингующие принесли плакаты с требованием к городскому голове заняться своими прямыми обязанностями – обустройством городской инфраструктуры.

"Мы хотим, чтобы Кернес оставил в покое Жукова и занялся ремонтом дорог и теплосетей", – заявила участница митинга Александра Щукина.

Фото: Kharkiv today
Фото: Kharkiv today

Против переименования проспекта Петра Григоренко выступила также партия Петра Порошенко.

Как сообщалось, в Харькове националисты снесли памятник Жукову.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, кернес, проспект, переименование, жуков, Григоренко

Вы сейчас просматриваете новость " Харьковский горсовет переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харьковском горсовете создана фракция "Оппозиционный блок – Доверяй делам"

Сегодня, 11:33

Во фракцию вошли 54 депутата

Партия Порошенко призвала харьковских депутатов не голосовать за переименование проспекта Григоренко

Сегодня, 10:44

В "Евросолидарности" считают, что реванш пророссийских сил не должен пройти

Новые стычки из-за Жукова в Харькове: опубликовано видео

Вчера, 14:54

Депутата облили зеленкой

Задержан поджигатель волонтерской палатки в Харькове: что о нем известно

Вчера, 10:30

Подозреваемый имеет три судимости

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в 2019 году

Китайские ученые обнаружили ген долгожительства

Аэропорт "Киев" позволил покупать товары в duty free онлайн

Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Во Львове трагически погибла известная в прошлом гимнастка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь