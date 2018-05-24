Харьковский мопс Луша признан самым старым псом в Украине

Сегодня, 06:09

Рекордсменка прожила 126 человеческих лет


Самая старая собака в Украине. Фото: facebook.com

В Харькове живет самая старая собака в Украине. Мопсу Луше — 18 лет и 2 месяца, что в пересчете на человеческий возраст — 126 лет.

За жизнерадостный характер хозяева прозвали Лушу "толстеньким счастьем". Но в последнее время заслуженная пенсионерка уже не так норовит побегать и погулять, предпочитая спокойно полежать и отдохнуть.

Но сегодня, 25 мая, Луше предстоит активный день — к ней наведаются представители Национального реестра рекордов Украины, которые зафиксируют рекорд Луши по продолжительности жизни в категории "Живая природа".

"Главное наше требование к рекордам продолжительности жизни животных — это документальное подтверждение возраста. Хозяева Луши предоставили все необходимые документы, которые дают основания считать ее самой старой собакой в Украине, возраст которой официально подтвержден", — уточняет руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова.

В среднем мопсы живут 12—15 лет, поэтому Лушу можно назвать настоящим долгожителем.

Напомним, ирландец научил собаку уверенно ездить на тракторе. Пес помогает хозяину подстригать кусты, пахать поле и собирать урожай. Его 66-летний хозяин Альберт Рид говорит: "Никто не верит рассказам о Рембо. Поэтому все фотографируют, снимают видео. Есть люди, которые просто теряют дар речи, когда видят собаку за рулем".

Также сообщалось, что огромный лохматый пес случайно попал в прогноз погоды.

О том, как упавшая с неба собака нокаутировала китаянку, смотрите на видео ниже:
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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