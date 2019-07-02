Харьковский суд вынес приговор солдату за убийство сослуживца после пари "на жизнь"

Дело об убийстве военным своего коллеги и ранении еще одного рассматривалось в двух инстанциях

Фото: prom.ua.

В Харьковской области Дергачевский районный суд вынес приговор военнослужащему, который застрелил своего сослуживца и ранил другого после спора, ставкой в котором была предложена жизнь. Вердикт был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Как говорится в документе, 28-летний солдат был задержан в сентябре 2016 года по подозрению в умышленном убийстве и побеге из расположения воинской части. Как удалось выяснить в ходе следствия, перед трагедией уроженец Винницкой области выпил и поспорил со старшим сержантом о том, кто из них быстрее демобилизуется.

"Ставкой" в споре подсудимый предложил считать человеческую жизнь: он заявил командиру, что если тот покинет ряды ВСУ раньше, то может застрелить его, однако в противном случае обещал убить не только мужчину, но и его детей.

Драку между бойцами предотвратили сослуживцы, однако инициатор пари на этом не успокоился – взял в своей машине оружие, подозвал сержанта и ударил его ножом в спину, а затем трижды выстрелил в жертву из АКС-74У. Свидетель попытался отобрать у него автомат, но был ранен в бедро.

Обвиняемый на суде своей вины не признал, заявив, что стрелял под ноги, а в сослуживцев попал из-за слишком близкого расстояния. Суд первой инстанции приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы, однако он обжаловал данное решение.

Апелляция отменила приговор и назначила повторное рассмотрение, в ходе которого уроженца Винницкой области снова признали виновным в умышленном убийстве, покушении на убийство и утрате воинского имущества.

По совокупности преступлений экс-военнослужащего отправили за решетку на 15 лет. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.

Напомним, в конце прошлого года в котельной военной части, подчиняющейся оперативному командованию "Юг", произошла авария, в результате которой позже скончался 20-летний солдат-срочник.

Мы также писали о жестоком убийстве военнослужащего в городе Чугуев Харьковской области – тело солдата обнаружили в лесопосадке с множественными ножевыми ранениями.

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