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Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видео

1 февраля, 15:35

В День сурка появился прогноз о приходе весны

День сурка

День сурка / Фото: Pixabay

Сурок Тимка Третий дал свое предсказание насчет прихода весны – на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина "синоптик" пообещал, что тепло – не за горами.

Видео предсказания было опубликована на одном из городских Telegram-каналов.

По словам зоолога Надежды Токарской, животное "в шоке от такой погоды".

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"Что сказать? Тимка в шоке от такой погоды. Но весна будет продолжаться и тепло придет через шесть недель", – объяснила она.

Тимка предположил также, что следующей зимой снегопады будут такими же редкими, как и в нынешнем году. За свою "работу" сурок получил награду – букет из моркови, яблок и злаков.

Напомним, что в прошлом году в Харькове, по давней традиции, сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков. По поверью, если животное увидит собственную тень, то наступит ранняя весна. Но тогда Тимка ее так и не увидел.

В свою очередь, сурок Фил, живущий в городе Панксутони, штат Пенсильвания, США, спрятался 2 февраля обратно в нору, увидев собственную тень. Это означает, что зима в Америке продлится еще около шести недель.

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Харьков прогноз день сурка Тимка весна

Источник: Сегодня

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