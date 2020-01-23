Харьковский туалет стал лучшим в Украине: фото "победителя"

Уборная в парке Горького стала призером в двух номинациях

Фото: pixabay.com

Общественный туалет в парке имени Горького в Харькове завоевал звание "лучшего туалета 2019" в Украине. Об этом сообщает "Наш Харьков".

Уборная стала призером сразу в двух номинациях: "Инклюзивный туалет" и "Общественные уборные". Призеру вручили сертификат и памятную эмблему "Лучшая туалетная комната "BEST WC-2019"".

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"Чистые и доступные общественные туалеты — один из главных индикаторов цивилизованного общества. Это показывает уважение к человеку, а также положительно влияет на развитие туризма. Именно поэтому культуру гигиены в общественных туалетах нужно поддерживать на высоком уровне", – рассказали организаторы проекта "Музей истории туалета".

Ранее мы сообщали, что в сфере развития "туалетной культуры" отметилась и Киевская городская государственная администрация была – уборная КГГА стала призером ежегодного Всеукраинского конкурса "Лучшая туалетная комната "BEST WC".

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А в прошлом году вокруг общественного туалета в популярном парке Шевченко разыгрался скандал. Киевлян возмутило качество обслуживания в нем.

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