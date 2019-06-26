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Харьковский университет оштрафовали из-за высокой стоимости общежития

26 июня, 16:58

В проверяющие органы обратилась студентка

Харьковский национальный медицинский университет. Фото: УНН
Харьковский национальный медицинский университет. Фото: УНН.

Харьковский национальный медицинский университет заплатит штраф за взыскании со студентки завышенной платы за общежитие. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В проверяющие органы обратилась студентка, которая рассказала, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года ей было излишне начислено к уплате за проживание в общежитии 1924,88 грн.

Ведь, согласно действующим нормам, стоимость проживания в общежитии не должна превышать 40% от суммы минимальной академической стипендии в 1300 гривен. Тем не менее, в Харьковском национальном медицинском университете решили установить большую сумму.

В ходе внеплановой проверки заявление девушки подтвердилось. Госпродпотребслужба наложила на университет административно-хозяйственные санкции.

Теперь университет должен заплатить в государственный бюджет 1285,05 грн и аналогичную сумму потерпевшей студентке. Также, должностное лицо предприятия оштрафовали на 170,00 грн.

Напомним, в Житомире сообщили о минировании двух вузов. Из высших учебных заведений эвакуировали студентов и работников.

Также мы писали, что украинские выпускники будут сдавать обязательный экзамен по математике. Обязательный экзамен по украинскому языку поделят на два уровня.


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Тег штраф, студенты, общежитие, стипендии, университет

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