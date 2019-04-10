Харьковского браконьера задержали с крупным уловом толстолобика

Нарушитель во время нереста выловил рыбы на 17 тысяч гривен

В Харькове задержали браконьера.

Харьковского браконьера задержали с крупным уловом толстолобика Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e2d/846/5cae2d8468dc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e2d/846/5cae2d8468dc6.jpg 2019-04-10T21:16:17+03:00 Харьков Нарушитель во время нереста выловил рыбы на 17 тысяч гривен

В Харьковской области задержали браконьера из села Чистоводовка Изюмского района, который ловил рыбу в период нереста. Как сообщили в управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области, инспекторы рыбоохранного патруля поймали с поличным мужчину, который промышлял на пруду.

Вооружился мужчина двумя сетками из нитей, браконьеру удалось поймать 145 килограммов толстолобика, несмотря на то, что с 1 апреля в области начался нерестовый запрет на вылов рыбы. Убытки от такой "рыбалки" составили 16 830 гривен.

Сетку и улов у браконьера изъяли, оформили административный протокол по статье "нарушение правил использования объектов животного мира". Санкция статьи предусматривает штраф от 340 до 680 гривен с конфискацией незаконного улова, а также орудий для подпольной рыбалки.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.