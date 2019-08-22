Харьковского депутата сбила машина, когда он менял колесо

Мужчина обратился к медикам и после осмотра поехал домой

Армаис Оганесян. Фото: Армянская национальная городская община

В Харьковской области вечером 21 августа произошло ДТП: сбили мужчину, который менял колесо на своем автомобиле Toyota Camry.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел на дороге в Чугуевском районе области, в селе Волохов Яр.

54-летний водитель припарковался на обочине трассы Киев – Харьков – Должанский и в этот момент его сбил Chevrolet Lacetti. Пострадавший сам обратился в больницу. Медики диагностировали у него перелом щиколотки и после осмотра отпустили домой.

Реклама

Информацию о происшествии полицейские внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений, сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщили журналисты NewsRoom, в результате ДТП пострадал депутат областного совета Армаис Оганесян, который представляет группу "Единство и развитие Харьковщины" и с 2012 года возглавляет общественную организацию "Армянская национальная городская община". В областном совете сообщили, что к ним не поступала информация по данному поводу.

Ранее сообщалось, что в Днепре мажор на Jaguar "прокатил" полицейского на капоте.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о данных Патрульной полиции по аварийности в Украине за минувшие семь месяцев этого года. Так, за этот период зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибли 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

К слову, 20 августа в Киеве возле станции метро водитель Mercedes насмерть сбил девушку на переходе и сбежал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама