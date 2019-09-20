В Харькове инженер установил в парке невероятные скульптуры: фото

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Харьковчанин Дмитрий Коврижкин создает удивительные скульптуры из камней. Необычные творения корреспонденты "Сегодня" заприметили в Саржином Яру, где мужчина создает сейчас неповторимые композиции, привлекая горожан к созерцанию балансировки камней.

Искусством rock balancing 34-летний инженер увлекся семь лет назад, увидев однажды в сети картинку скульптуры из камней.

"Скептически отнесся, подумал, что камни скреплены как-то. Но решил попробовать, сначала получались композиции попроще, потом начал усложнять", – рассказал харьковчанин.

В Европе и Америке даже существуют чемпионаты по такому удивительному искусству. На сборку одного рукотворного чуда может уйти от пяти минут до нескольких часов, столько же может и простоять композиция. При безветренной погоде камни не падают неделями.

По образованию Дмитрий – инженер-электронщик, работает сейчас в другой сфере, а хобби помогает ему найти внутренний баланс.

"Для меня это как медитация, возможность побыть наедине с собой, освободиться от лишних мыслей и вдохновиться. Тысячелетние камни заряжают энергетикой", – объяснил он.

Глядя на хрупкие скульптуры из мощных камней, кажется, что нарушены все законы физики, а оказывается, именно ими художник и пользуется.

"Сочетается точечный и контрбаланс. Я чувствую, когда получается выстроить линию, а перед тем, как камни приходят в общий баланс, они начинают немного резонировать, затем энергия будто концентрируется в руках – и композиция замирает", – описывает процесс мужчина.

Тысячи композиций Дмитрий собрал на море и в горах, а в Саржин Яр стал приходить несколько недель назад. Заметить "волшебника с камнями" здесь просто: босой Дмитрий, стоя в ручье, собирает скульптуры, а возле него – скопление прохожих.

Зеваки расспрашивают мастера о "магии" балансировки камней, аплодируют и делают фото, когда фигуры готовы. Однажды несколько скульптур простояли в яру целую ночь, а охрана даже оградила их лентой.

"К тому, что скульптуры заваливаются, надо тоже относиться по-философски, понимать, что происходит, когда баланс нарушает птица или ветер", – говорит Дмитрий.

Мы тоже попробовали собрать небольшую скульптуру, хотя сначала не верилось, что камни могут замереть. В поиске баланса вся энергия тела будто приливает к кончикам пальцев, которые, в свою очередь, ощущают отдачу от камней.

Мужчина также пробовал собирать композиции из деревянных брусков, яиц, стекла, а однажды ради необычного фото поставил на камень мотоцикл весом в 110 кг, который был оперт всего лишь на одну подставку. В его планах – сделать выставку или перформанс для горожан.

Напомним, ранее возле аэропорта "Киев" открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовая скульптура высотой более семи метров установлена на полусфере в виде земного шара.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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