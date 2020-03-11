Хорошо сидели, но поссорились: под Харьковом женщина пыталась убить собутыльницу

В Харьковской области полицейские задержали 50-летнюю женщину по подозрению на покушение на убийство соседки.

Как сообщили в полиции, преступление было совершено в городе Изюм.

"Во время распития алкоголя между знакомыми произошел конфликт и 50-летняя фигурантка дважды ударила знакомую кухонным ножом в область грудной клетки", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили женщину с ножевыми ранениями.

"Ее сразу же госпитализировали в тяжелом неконтактном состоянии в реанимационное отделение больницы", - добавили копы.

Было открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство", которая грозит тюремным сроком – до 15 лет.

Напомним, что в Одесской области задержали 24-летнего парня – его подозревают в убийстве 20-летней девушки, которая якобы насмехалась над ним во время секса.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на почтовые отделения по всей Украине. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Харьковской области.

Как выяснилось, молодой человек, угрожая оружием работникам почты, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз его "добычей" стали 20 000 гривен, которыми он завладел по аналогичному сценарию в столичном отделении на бульваре Ярослава Гашека. Грабитель использовал маску и оружие, явившись в почтовое отделение перед его закрытием.

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