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"Хотел притопить": под Харьковом полицейский бросил ребенка в воду

6 июля, 16:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

По факту происшествия началась служебная проверка

В селе Слобожанское Харьковского района полицейский бросил в воду ребенка, пытаясь его "притопить".

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Об этом в своем Facebook сообщил глава местной районной государственной администрации Артур Товмасян.

"Один из мужчин, который, по словам очевидцев, был пьян, бросил в воду ребенка. К счастью, ребенок не пострадал и с ним все хорошо. То, что произошло, неприемлемо и не должно больше повториться. Виновник инцидента работает помощником дежурного в Липецком отделении полиции", - написал чиновник.

По словам Товмасяна, силовики уже начали проверку и опрашивают свидетелей происшествия. В дальнейшем может быть принято решение об увольнении полицейского.

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Также он прикрепил к сообщению скриншот заявления возмущенной свидетельницы происшествия: "Ребенка вытянули, ребенок напуган, на вопрос, зачем ты это сделал, ответило оно – хотел притопить!"

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"Его быстро спровадили, но эти два тела до сих пор разъезжают пьяные по деревне", - написала женщина по имени Юлия.

В местной полиции эту информацию подтвердили, заявив, что фигуранта расследования не отстраняли от работы, однако служебное расследование по факту его действий находится под личным контролем руководителя областного управления Нацполиции Валерия Сокуренко.

Напомним, ранее служба Внутренней безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции за изнасилование местной жительницы, 1994 года рождения. После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство и расформировал подразделение. Он отправил весь личный состав отделения полиции в Кагарлыке на переаттестацию.

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Харьков скандал полиция харьковская область полицейский Нацполиция

Источник: Сегодня

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