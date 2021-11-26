Хотел стать крутым: мать 16-летнего мажора из Харькова дала откровенное интервью

Сына в следственном изоляторе Марина еще не посетила. Говорит, после аварии от семьи отвернулись многие, а средний сын, которому 12 лет, боится ходить в школу

Николай Харьковский, который устроил смертельную аварию. Фото: коллаж "Сегодня"

Мать 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии в Харькове, рассказала, что ее сын часто нарушал ПДД. Однажды парень ездил по городу на Dodge – без прав и с превышением скорости. Еще раньше получил условный срок за ранение двух человек.

Об этом Марина Дегтярь сообщила изданию "Суспільне".

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Что мать говорит о сыне?

16-летний Николай с детства был "гиперактивным", а в подростковом возрасте хотел стать "крутым".

"Николай — активный парень, возможно, он имел не очень хорошую цель — жизнь на высшем социальном уровне. Его тянуло к такой жизни, такое у него было и окружение — люди с высоким социальным статусом. Может, где-то он сменил реалии на картинку", — рассказывает Дегтярь.

"Побеждал авторитет улицы"

По словам Марины, возможно, стиль жизни 16-летнего Николая оказал такое влияние.

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"Побеждал авторитет улицы, друзей, и эмоционально он не справился и поддался. Не могу понять, что произошло", — отметила Марина.

Авария случилась в конце октября / Коллаж "Сегодня"

"Хотим извиниться"

С ребятами, которые на время аварии были в автомобиле, Дегтярь не знакома. Говорит, операцию девушке, которая была пассажиркой Infiniti, оплатила, она стоила 12 тысяч гривен, теперь стремится к общению с семьей погибшего Игоря Носова.

"Я хочу обратиться к дочери погибшего: Настя, пожалуйста, обратитесь к нам. Мы хотим по-человечески извиниться, пообщаться лично. Пожалуйста, обратитесь к нашим адвокатам, к нам, мы открыты", – добавила Дегтярь.

После аварии от семьи отвернулись

Сына в следственном изоляторе Марина еще не посетила. Говорит, после аварии от семьи отвернулись многие, а средний сын, которому 12 лет, боится ходить в школу.

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"Младшему 10, он не очень понимает все, средний сейчас не ходит в школу, он в тяжелом состоянии, ему страшно от угроз. Младшие не несут ответственности за брата. Они совсем разные, но Коля остается моим сыном и будет им независимо от того, будет ли он на свободе или в тюрьме", – рассказала Дегтярь.

Авария произошла 26 октября / Коллаж "Сегодня"

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