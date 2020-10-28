"Хотим услышать от него самые главные слова", – мама трехлетнего Вовы верит, что сын заговорит

Он боролся за жизнь с первых минут. И, несмотря на неутешительные прогнозы врачей, достиг значительных результатов в развитии. От полноценной жизни трехлетнего Вову отделяла полная тишина – мальчик не слышал.

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"Сегодня" узнавали, кто помог ему шансом преодолеть это препятствие.

Сейчас мальчик почти ничем не отличается от сверстников. Сложно представить, что он родился преждевременно, с весом 750 г, а врачи давали неутешительные прогнозы.

"Говорили мне: "мы не даем никаких гарантий, что ребенок будет слышать, видеть, ходить", – вспоминает мама Вовы Маргарита Королюк.

Жажда жизни ребенка, который умещался на ладони, не давала родителям впасть в отчаяние. Все время они посвящали реабилитации сына.

"Мы видели, что он рвется жить, он растет, развивается, все его результаты положительные. Каждый шаг ребенка – это был труд, тяжелый труд", – говорит Маргарита Королюк.

В развитии Вовы семья достигла значительных успехов. Но на пути полноценной жизни стала проблема – мальчик не слышал.

"Ты пытаешься объяснить ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, но он не понимает этого", – рассказывает Маргарита.

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Малышу диагностировали сенсоневральную тугоухость четвертой степени. Помочь в такой ситуации могло только своевременное слухопротезирование.

"В детском слухопротезировании применяют самые современные слуховые аппараты, которые позволяют четко слышать речь, окружающий мир звуков. Развивая свою речь, я думаю, он догонит своих сверстников", – объясняет аудиолог и сурдопротезист Виктория Смирнова.

Возможность приобрести дорогостоящие современные устройства для Вовы нашли не сразу. Мама воспитывает сына и маленькую дочь, работает только папа.

"Мне посоветовали обратиться в Фонд Рината Ахметова. Спасибо большое Ринату Леонидовичу за то, что он помог приобрести слуховые аппараты для моего мальчика", – говорит Маргарита Королюк.

Вова – один из почти 190 детей с тугоухостью, которым помог Фонд Рината Ахметова. Современные слуховые аппараты дети получили в рамках проекта "Теперь я слышу!".

"Папа ждет, очень ждет. Ему очень хочется услышать слово "папа", потому что это, наверное, самые главные слова, когда ребенок зовет тебя, произносит это. Это очень сердцу приятно" – говорит мама мальчика.

Длительная работа, чтобы скорректировать сыну слух и научить его говорить, совсем не пугает родителей! Они уверены – все получится!

"Я думаю, что этот ребенок добьется всего, если он выжил из такого маленького, и в дальнейшем он уже привык трудиться. Я думаю, он добьется больших высот", – уверена Маргарита Королюк.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова подарил семье Овчиевых из Харькова надежду на полноценное развитие маленькой Айлин.

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Также мы писали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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