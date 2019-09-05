В Харькове на реализацию инициатив горожан выделят деньги местного бюджета

На каждый проект выделят от 50 тысяч до полутора миллиона гривен

/ Фото: пресс-центр НБУ

Харьковский городской совет второй год подряд предлагает горожанам поучаствовать в распределении средств "бюджета участия" и получить деньги на реализацию полезных для города проектов.

Корреспонденты "Сегодня" узнали об условиях будущего конкурса, нововведениях и о том, удалось ли реализовать предыдущие инициативы, победившие в конкурсе на 2019 год.

Набор проектов на Общественный бюджет города Харькова 2020 года начался 1 сентября и продлится до 30 сентября, экспертиза инициатив пройдет с 1 по 31 октября, а голосование – с 1 по 30 ноября. В этом году на идеи горожан планируют потратить также 50 млн грн, на один проект будут выделять от 50 тыс. грн до 1,5 млн грн.

Но будут и изменения: теперь инициатива должна набрать минимум по 300 голосов, чтобы стать претендентом на победу. В общий рейтинг объединили проекты физлиц и организаций, а еще предусмотрели возможность голосования для зарегистрированных в Харькове переселенцев.

Выбрали и новые направления, по которым можно подать проект: повышение энергоэффективности, экологические инициативы, цифровая трансформация, популяризация здорового образа жизни, проекты в сфере культуры и туризма, развитие молодежной, детской, спортивной и транспортной инфраструктуры города. Подавать инициативы можно онлайн на "Портале харьковчанина" или же обратиться в приемную Департамента бюджета и финансов.

А вот 80 проектов-победителей в рамках Общественного бюджета Харькова в 2019 году хотят реализовать до конца текущего года. По словам замдиректора департамента бюджета и финансов Анны Кухаревой, готов проект по изданию книг о жизни выдающихся харьковчан для библиотек города.

Появился и новый мурал от художницы Анастасии Худяковой, которая ко Дню города создала мегаполотно "В майбутнє" на ул. Клочковской, 234/2.

"Вторая роспись — "Час правди" — на стадии подготовки. Мурал будет находиться по адресу: Московский проспект, 15", — рассказала "Сегодня" художница.

На стадии разработки проектной документации находится запуск подъемников в метро для людей с инвалидностью (автор — общественная организации инвалидов "Креавита") и инклюзивная детская площадка в парке Горького (автор — вице-президент этой организации Елена Шингарева).

"Совместно с проектной организацией разрабатывается проект: расположение оборудования на площадке, подбор этого оборудования, меры по обеспечению безопасности и другое. В метрополитене проводится анализ технических характеристик станций и подбор модели подъемника", — говорит Шингарева.

Напомним, украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне. Сумма сделки будет не сразу выплачена целиком.

Ранее украинский стартап игрушек из дерева собрал 6000 долларов за первый день на Kickstarter. Стартап предлагает набор из пяти деревянных игрушек с магнитами для детей от одного года. Изделия модульные и состоят из трех деталей.

Также "Сегодня" писали, что украинцы собрали 56 тысяч долларов на Kickstarter на деревянные 3D-карты городов мира. Карты доступны в трех размерах и нескольких вариантах: с нанесением воды, парков, собственным текстом или без нанесений.

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