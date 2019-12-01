Инициатор буллинга в Харькове: Не считаю, что так уж сильно виновата

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После нашумевшего случая с буллингом среди подростков в Харькове, когда три девушки и парень жестоко поиздевались над сверстницей, журналистам удалось пообщаться с инициатором этого "представления".

Харьковчанка по имени Дарья, которая была зачинщицей издевательств над девушкой в нашумевшем видео, назвала причинами своего поступка желание наказать знакомую за постоянные кражи, сообщает NewsRoom.

Стоит напомнить, что ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа подростков бьет свою сверстницу и плюет ей в лицо. Жертву заставляли становиться на колени и просит прощения.

Позднее в полиции сообщили, что в инциденте принимали участие трое девушек в возрасте от 15 до 18 лет, а также 15-летний парень.

"Вся суть в том, что девочка, которую неоднократно предупреждали, ворует деньги, сигареты, да и все, что видит. Как говорится, что плохо лежит или доступно", – рассказала Дарья.

Также она поведала о том, как в прошлом году "Маргарита совершила кражу в магазине, а потом подставила меня и других несовершеннолетних девочек. Это статья 185 Уголовного кодекса Украины. Она убежала, а отдувалась я, тогда едва не вызвали полицию".

Что касается своих дальнейших действий, то девушка не считает свою вину слишком серьезной, хотя и не исключила, что ей стоило бы быть помягче.

"Так как я не нанесла ей телесных повреждений, то не считаю, что так уж сильно виновата. Хотя в какой-то степени признаю вину и, возможно, стоило бы разобраться помягче, не так жестоко", – рассказала она.

Девушка также призналась, что в социальных сетях она столкнулась как с осуждением, так и с поддержкой. При этом ее родственники надеются, что после всего произошедшего Дарью "не затаскают" по судам.

Сама фигурантка не уверена, будет ли она просить у пострадавшей прощения. В то же время, по факту этого происшествия полицией было открыто уголовное производство по статье "хулиганство", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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