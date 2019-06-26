Иностранец, который сбил девушку в Харькове, покинул Украину – адвокат

Адвокат пострадавшей подал жалобу в Генеральную прокуратуру

Фото: Facebook

24-летний гражданин Марокко, который утром 22 июня сбил 28-летнюю харьковчанку на улице Пушкинской, 41, покинул пределы Украины. Об этом сообщил адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко на своей странице в Фейсбук.

"По оперативной информации от источника из компетентных органов водитель из Марокко, который пьяный допустил наезд на девушку, которая на зеленый свет пыталась перейти улицу Пушкинскую в городе Харькове, утром 22.06.2019, и который кричал, что "порешает", таки "порешал"!", - сообщил адвокат и добавил, что по его информации, 23 июня молодой человек улетел в Стамбул (Турция).

Затем адвокат подал жалобу в Генеральную прокуратуру.

"Как и обещал, подана жалоба в Генеральную прокуратуру Украины по поводу небрежности по ДТП на Пушкинской 22.06.2019. Моя цель – привлечение к ответственности водителя, а также должностных лиц, причастных к тому, что он без проблем покинул территорию Украины", - написал адвокат.

Напомним, авария произошла 22 июня в 9-45 на пересечении улиц Пушкинской и Жен Мироносиц. 24-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигавшийся по улице Пушкинской со стороны Гиршмана в направлении Скрипника, на пешеходном переходе сбил переходившую дорогу девушку. С травмами 28-летнюю пострадавшую с места ДТП госпитализировали в больницу. Данные о ДТП внесены в ЕРДР по ст.286 УК Украины.

Накануне сообщалось, что в Одессе пьяный водитель устроил масштабное ДТП. Протаранив пару авто, легковушка врезалась в дерево.

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

В авариях пострадали 10 553 человека (в прошлом году за тот же период – 10 146), что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился за год показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за шесть месяцев на дорогах погибли 988 человек, то в нынешнем – 1058, что на 7,1% больше.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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