Иностранный студент привез в Харьков экзотическую болезнь

Сегодня, 22:38

"Скорая" доставила иностранца в инфекционное отделение, где врачи подтвердили малярию

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Гражданин Нигерии привез в Харьков малярию. Он приехал в город 18 августа на учебу в вузе.

Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра. Через четыре дня он почувствовал слабость, однако к медикам не обратился.

25 августа состояние пациента ухудшилось, "скорая" доставила иностранца в инфекционное отделение, где врачи подтвердили малярию.

Ранее у 51-летнего жителя Кропивницкого диагностировали малярию. По предварительным данным, мужчина заразился ею в Африке.

Напомним, у гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, обнаружили малярию. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Также мы писали, что в Запорожской области за последние годы было зафиксировано три случая малярии, один из которых закончился смертью больного.

Отметим, ранее медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.
Нигерия, Харьков, студент, малярия

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"Сегодня"

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