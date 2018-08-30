Иностранный студент привез в Харьков экзотическую болезнь
"Скорая" доставила иностранца в инфекционное отделение, где врачи подтвердили малярию
Гражданин Нигерии привез в Харьков малярию. Он приехал в город 18 августа на учебу в вузе.
Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра. Через четыре дня он почувствовал слабость, однако к медикам не обратился.
25 августа состояние пациента ухудшилось, "скорая" доставила иностранца в инфекционное отделение, где врачи подтвердили малярию.
Ранее у 51-летнего жителя Кропивницкого диагностировали малярию. По предварительным данным, мужчина заразился ею в Африке.
Напомним, у гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, обнаружили малярию. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
Также мы писали, что в Запорожской области за последние годы было зафиксировано три случая малярии, один из которых закончился смертью больного.
Отметим, ранее медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.
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