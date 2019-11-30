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Инспектор Нацполиции попался на торговле наркотиками: подробности, фото

30 ноября, 08:30

Если вина будет доказана, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет

После сообщений о том, что в Харькове бывший коп попался на торговле наркотиками, следователи Государственного бюро расследований сообщили о задержании инспектора тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, по подозрению в продаже наркотиков.

"По предварительной информации правоохранитель употреблял наркотические вещества, а также распространял их на территории Харьковской области. В рамках досудебного расследования уголовного производства задокументировано три факта продажи наркотиков", – говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Инспектор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в ходе очередной контрольной закупки.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины

Дополнительно проверяется информация о причастности к преступлению других сотрудников полиции.

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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение – Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Если вина будет доказана, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полиция перекрыла канал торговли наркотическим зельем: более 40 килограммов конопли, а еще незарегистрированное оружие и боеприпасы нашли в квартире бывшего работника полиции. Изъятое зелье оценили более чем в миллион гривен.

Также сообщалось, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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наркотики полиция харьковская область ГБР

Источник: Сегодня

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