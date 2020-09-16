ИВЛ, кома или инсульт: что на самом деле – правда о болезни Кернеса

На днях городской голова Харькова Геннадий Кернес попал в больницу. Эта новость вызвала огромный ажиотаж в Сети и вокруг нее. СМИ выдвигали разные версии о болезни мэра, так как информацию о том, что он заразился коронавирусом, умалчивали больше суток. Почему так произошло и в каком на самом деле состоянии Кернес, – выяснял сайт "Сегодня".

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Когда появились первые слухи?

Харьковский мэр не появлялся на публике около трех недель. Это привлекло внимание журналистов и по городу поползли слухи о том, что Кернес заболел COVID-19. СМИ писали, что градоначальника лечат в 17-й горбольнице, которая определена как опорная для лечения больных с коронавирусом.

Также появилась информация о том, что мэр упал в кому. Как рассказал сайту "Сегодня" директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, больничный у мэра был открыт с 10 сентября, но состояние у него не было настолько тяжелым.

"Я с ним общался позавчера. Разговаривали", – ответил чиновник на вопрос о том, как себя сейчас чувствует Кернес.

В то же время городские власти не хотели отвечать, какая именно болезнь сразила мэра. Они ссылались на врачебную тайну, а слухи о коме и тяжелом состоянии Кернеса называли политически мотивированными. Мол, их распускают его оппоненты.

"Сайт, который опубликовал информацию о том, что Кернес в коме и подключен к аппарату ИВЛ, принадлежит к недоброжелателям мэра. Подтверждений столь тяжелого состояния мэра нет", – сообщили нам в горсовете.

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Чем на самом деле болен харьковский мэр?

На следующий день, 15 сентября, городские власти Харькова перестали играть в молчанку и все же подтвердили, что Геннадий Кернес заразился коронавирусом.

"Подтверждается информация о коронавирусе. Комы нет, состояние стабильно тяжелое", – заявил сайту "Сегодня" Юрий Сидоренко.

По данным мэрии, мэра не подключали к аппарату ИВЛ. Спустя время, в тот же день, свою болезнь прокомментировал сам Геннадий Кернес. Мэр Харькова уверен, что скоро пойдет на поправку.

"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку. Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю", – написал Кернес на своей странице в Facebook.

Правда ли мэра собирались лечить в иностранной клинике?

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После подтверждения слухов о коронавирусе у Кернеса в Сети поползли новые. Местные СМИ сообщали, что мэра из-за тяжелого состояния планировали вывезти на лечение за границу. Как выяснилось, это тоже неправда.

"Была пресс-конференция. Вопрос лечения за границей не рассматривается", – рассказал руководитель департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковской мэрии Юрий Сидоренко.

На этом история со слухами не закончилась. Сегодня, 16 сентября, в одном из украинских СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что зараженный коронавирусом Кернес перенес инсульт. И это тоже оказалось фейком.

В ответ на просьбу прокомментировать эти сообщения в мэрии Харькова сайт "Сегодня" заверили, что они не соответствуют действительности.

"Как бы я с ним общался, если бы у него был инсульт? Нарушений речи у мэра нет", – заверил нас Юрий Сидоренко.

Напомним, что ранее городской голова Харькова Геннадий Кернес не особо серьезно воспринимал опасность коронавируса и даже заявлял, что в Харькове, несмотря ни на что, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт не будут.

Также смотрите видео из харьковской подземки:

Видео: Telegram-канал "Веха"

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