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Из диспансера в Харькове, который начал принимать больных с COVID-19, увольняется персонал: в чем причина

23 июня, 23:29

Елена Вус Елена Вус

Не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала

После того как Харьковский областной диспансер радиационной защиты с понедельника начал принимать на лечение больных с коронавирусом COVID-19, часть персонала подала заявления на увольнения. Согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.

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Об этом сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова, подчеркнув, что не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала, пишет "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - сказала она.

Между тем за сутки в диспансер поступило 12 больных с COVID-19 (из них 1 человек находится в реанимации).

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В свою очередь, в Харьковской облгосадминистрации сообщили, что департамент здравоохранения знает о дефиците кадров в диспансере радиационной защиты и решает вопрос о привлечении медиков из других учреждений.

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Ранее представители чернобыльских организаций протестовали против открытия диспансера радиационной защиты для приема пациентов с коронавирусом. Между участниками акции и полицией произошли столкновения.

Видео: Наталья Попова

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Харьков увольнение больницы медики врачи коронавирус COVID-19

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