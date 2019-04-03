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Из реки в центре Харькова выловили тело молодой женщины (фото 18+)

Сегодня, 16:01

Девушка была в спортивной одежде и солнцезащитных очках

Фото: t.me/treshkharkov
Фото: t.me/treshkharkov.
Из реки в центре Харькова выловили тело молодой женщины (фото 18+) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ac/b5d/5ca4acb5dcc3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ac/b5d/5ca4acb5dcc3e.jpg Харьков Девушка была в спортивной одежде и солнцезащитных очках

Сегодня, 3 апреля, утром в реке возле Горбатого моста нашли труп молодой женщины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

"Сегодня утром на Харьковской набережной,в районе "горбатого" моста был выявлен труп девушки, который находился в солнцезащитных очках, в воде", — говорится в сообщении.

По информации отдела коммуникации полиции, на теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: t.me/treshkharkov

Напомним, в районе острова Шарай возле Кременчуга водные полицейские нашли неизвестного умершего мужчину. Тело было обнаружено во время операции по поиску девушки, пропавшей еще 24 марта. Тогда на Днепре перевернулась моторная лодка, на которой трое парней и две девушки переплывали реку. Одна девушка смогла спастись, доплыв до берега, тела троих парней впоследствии нашли спасатели.

Как сообщалось, в Черниговской области двое рыбаков провалились под лед и утонули.

Также мы сообщали о том, что на водоеме в селе Вязовое Дергачевского района утонул 67-летний рыбак.

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