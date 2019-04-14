Из-за игр на железной дороге подросток лишился части ноги
У ребенка диагностированы травматическая ампутация голени, переломы и травмы
В Харьковской области на железной дороге был тяжело травмирован 12-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
По предварительной информации, накануне вечером он решил уцепиться за электропоезд сообщением "Синельниково – Харьков" на железнодорожном пути вблизи станции "Лозовая" и сорвался.
Ребенка немедленно госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу города Харькова. У мальчика диагностированы травматическая ампутация голени, переломы и травмы.
В настоящее время информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее в Одессе ребенок решил взобраться на крышу поезда. Там девочка получила удар электрическим током. А во Львове от поражения током погиб 24–летний парень. Тело погибшего с крыши поезда снимали спасатели.
Также мы писали о том, что в Кропивницком спасатели сняли с крыши поезда подростка, которого ударило током. По прибытию на место происшествия спасатели установили, что мальчик 2004 года рождения сидит на одном из вагонов поезда.
А в Запорожье 14-летний подросток выжил после удара мощным разрядом электрического тока силой в 10 тысяч вольт.
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